Cagliari, l’incendio nell’ex baraccopoli è di natura dolosa: “Ora pericolo diossina nell’aria”



Sarebbe di natura dolosa l’incendio appiccato nella baraccopoli di via San Paolo a Cagliari. La zona ha bruciato per tutta la notte tra il 21 e il 22 ottobre. Sono in corso rilievi per scongiurare il pericolo diossina nell’aria dopo l’incendio. “Qualcuno voleva liberarsi delle baracche in fretta”

