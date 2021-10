Carabiniere ferito per sedare rissa alla Prima comunione, ordini restrittivi per 6 indagati



I dei provvedimenti restrittivi sono un arresto per l’uomo che ha sparato e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per gli altri cinque indagati. Nell’episodio avvenuto ad Acireale rimase ferito in maniera grave il vice brigadiere dei carabinieri Sebastiano Giovanni Grasso che era presente per la comunione del figlio.

