Caso Chico Forti, Farnesina: “Avviati contatti per favorire il suo trasferimento in Italia”



Le ultime notizie sul caso Chico Forti: con una nota la Farnesina comunica che continua a perseguire con il massimo impegno ogni possibile canale “che possa condurre prima possibile a una soluzione di questa triste e difficile vicenda”. In questi giorni si stanno intrecciando dei contatti ad alto livello che dovrebbero portare a dei chiarimenti in grado di favorire il trasferimento in Italia dell’uomo condannato negli Usa per omicidio.

