Caso Fabio Tuiach, il No Green pass positivo al Covid: era in malattia mentre protestava a Trieste



Fabio Tuiach, ex consigliere comunale, ex Lega e Forza Nuova e portuale, tra i protagonisti della protesta No Green pass di Trieste, risultato positivo al Covid, era già in malattia quando ha effettuato il test: da quel giorno era in piazza a protestare. Ma lui si è difeso: “Se sono stato in piazza, non l’ho fatto negli orari in cui avevo l’obbligo di restare a casa per le visite fiscali, sono stato quindi corretto”.

