Caso Gessi Rossi, 5 indagati per traffico illecito di rifiuti: ispezioni e perquisizioni a tappeto



Le prime mosse della Procura della Repubblica di Firenze nell’ambito dell’inchiesta che cerca di fare luce sul caso dello smaltimento dei “Gessi rossi” in regione, un rifiuto industriale che andrebbe trattato adeguatamente e poi smaltito in discarica ma che sarebbe stato utilizzato per riempire le cave esaurite, facendo passare l’intervento per un ripristino ambientale e morfologico di ex cave nel Grossetano.

Continua a leggere



Le prime mosse della Procura della Repubblica di Firenze nell’ambito dell’inchiesta che cerca di fare luce sul caso dello smaltimento dei “Gessi rossi” in regione, un rifiuto industriale che andrebbe trattato adeguatamente e poi smaltito in discarica ma che sarebbe stato utilizzato per riempire le cave esaurite, facendo passare l’intervento per un ripristino ambientale e morfologico di ex cave nel Grossetano.

Continua a leggere

Continua a leggere