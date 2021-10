Catania, trovato in un garage il cadavere di un uomo: sul corpo ferite di arma da taglio



I carabinieri di Catania hanno trovato il cadavere di un uomo di 42 anni all’interno di un garage in via Fiume, in una zona periferica della città. Sul corpo erano presenti secondo le prime informazioni ferite di arma da taglio. Sul caso indagano i militari dell’Arma del comando provinciale coordinati dalla Procura distrettale etnea.

