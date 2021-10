Cercava ragazza conosciuta su un treno, Thèo si è arreso: “Non è una caccia, si è persa la magia”



Thèo Bonfils, il ragazzo francese di 19 anni che alcuni giorni fa aveva lanciato un appello nel tentativo di rivedere nuovamente una giovane conosciuta sul treno Venezia-Bologna, ha issato bandiera bianca dopo aver tappezzato Ferrara di volantini: “La ragazza non mi ha contattato, suppongo che non voglia. Non è una ‘caccia’, come ho sentito. E non c’è più magia”.

