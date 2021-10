Chi è Alvise Rigo, il bellissimo rugbista a Ballando con le Stelle



Alvise Rigo, 28 anni, veneziano, è uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2021. Ha alle spalle una carriera nel rugby italiano e ora ha deciso di lasciare momentaneamente la palla ovale. Lavora a Milano nel mondo del fitness ed è già apparso in tv durante il Festival di Sanremo 2020, in veste di valletto accanto ad Antonella Clerici. All’epoca aveva annunciato pubblicamente di essere single. Ma da quel momento, della sua vita privata, non si hanno più informazioni.

