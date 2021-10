Chi sono i figli di Al Bano, dal matrimonio con Romina Power all’amore per Loredana Lecciso



Ha una famiglia numerosa e una grande passione: la musica. Nato nel piccolo paese pugliese di Cellino San Marco, Al Bano è uno dei cantanti più noti in Italia ed è stato spesso al centro dei gossip per la sua vita privata. È stato sposato per quasi 30 anni con Romina Power, da cui ha avuto 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Ha poi voltato pagina grazie all’amore con Loredana Lecciso, che lo ha reso padre altre due volte. I due, infatti, hanno avuto due figli, Yasmine e Al Bano Jr.

