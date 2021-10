Chi sono i morti per Covid in Italia dall’inizio della pandemia



Secondo il report periodico sui decessi dell’Istituto superiore di sanità (Iss), dall’inizio della sorveglianza al 5 ottobre in Italia su un totale di 130.468 vittime Covid , 1.601, pari all’1,2% del totale, erano under 50, 15 i bambini con meno di 10 anni che non ce l’hanno fatta. Le donne decedute sono di meno e più anziane degli uomini.

