Chiara Appendino: “5 anni da osservata speciale, in Italia poche donne sono libere di fare politica”



La sindaca uscente spiega come Torino abbia raggiunto l’obiettivo dell’Eurovision 2022 e ripercorre, in un’intervista a Fanpage.it, le sensazioni di questi ultimi giorni alla guida della città: “Sono stata fortunata, con l’attuale welfare quante donne sarebbero concretamente in grado di scegliere la politica?”. Poi un bilancio complessivo del suo mandato: “È mancata una struttura locale, il Movimento deve evolversi in questa direzione”.

