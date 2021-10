Chiara Ferragni in ospedale con la piccola Vittoria: “Aveva la febbre molto alta”



Chiara Ferragni e la piccola Vittoria hanno trascorso l’intera mattinata in ospedale, come racconta l’influencer attraverso un post e alcune storie pubblicate su Instagram. La bambina aveva già qualche linea di febbre durante la notte che, però, si è alzata anche questa mattina, convincendo la Ferragni a portare sua figlia al pronto soccorso per compiere degli accertamenti.

