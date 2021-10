Chiara Ferragni: “Vedere la propria bambina malata è un’esperienza spaventosa”



Chiara Ferragni torna a parlare delle condizioni della piccola Vittoria, da qualche giorno in ospedale sotto osservazione, dopo aver contratto il virus del raffreddore dal fratellino Leone. L’influencer ringrazia i suoi followers per l’energia e l’affetto dimostratole in questi giorni e aggiunge: “Vedere il proprio bambino malato è una cosa spaventosa, la salute è davvero il lusso più grande”.

