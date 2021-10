Chiedono ad Allegri di parlare di Ambra, la risposta del mister alla domanda sulla ex fidanzata



Massimiliano Allegri non ha intenzione di rispondere alle domande relative alla sua vita privata, in particolare da quando è finita la sua storia d’amore con Ambra Angiolini. Una rottura che ha occupato intere pagine di giornali e riviste, e che ha spinto l’attrice a esporsi. Ma il mister fa sapere: “Della vita privata non intendo parlare”.

