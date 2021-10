Claudia Gerini e Massimo Giletti complici, le foto di una romantica notte romana



Claudia Gerini e Massimo Giletti complici e in sintonia in uno dei luoghi più magici della Capitale. L’attrice, che a Roma sta girando il suo primo film da regista Tapirulàn, e il conduttore di Non è L’Arena, si sono concessi una serata di chiacchiere e confidenze a bordo della Fontana di Trevi, senza a nascondere ai paparazzi il loro incontro tra amici a tarda notte. Giletti è single da tempo e l’attrice ha recentemente chiuso la sua relazione con l’imprenditore Simon Clementi.

