Claudia Rivelli arrestata per traffico di droga, la sorella di Ornella Muti ai domiciliari



La donna, 71 anni, era già stata arrestata lo scorso settembre, in seguito a un’irruzione in casa della polizia, che aveva seguito l’arrivo di un pacco all’interno del quale è stato ritrovato un flacone da un litro di liquido inodore. In seguito ad analisi si era scoperto essere esattamente Gbl, quella che viene definita droga dello stupro.

Continua a leggere



La donna, 71 anni, era già stata arrestata lo scorso settembre, in seguito a un’irruzione in casa della polizia, che aveva seguito l’arrivo di un pacco all’interno del quale è stato ritrovato un flacone da un litro di liquido inodore. In seguito ad analisi si era scoperto essere esattamente Gbl, quella che viene definita droga dello stupro.

Continua a leggere

Continua a leggere