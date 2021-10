Come sarà la quarantena a scuola se c’è un positivo al Covid secondo la nuova bozza Iss



La bozza del testo redatto da Iss, Ministero della Salute e dell’Istruzione e Regioni, sulle nuove regole relative alla quarantena a scuola: per evitare il più possibile il ricorso alla Dad, non ci sarà più isolamento per tutta la classe nel caso in cui dovesse esserci un solo positivo al Covid-19. La nuova politica sarà quella della sorveglianza con i tamponi: tutte le novità.

