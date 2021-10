Con la terza dose di vaccino anti Covid il Green Pass sarà prolungato di altri 12 mesi



Il governo: “Le nuove Certificazioni per ‘terza dose’ vengono emesse il giorno successivo alla vaccinazione e hanno validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola)”.

