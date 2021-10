Coronavirus, le notizie di oggi su Covid: da oggi nuove capienze per cinema e stadi. Vaccini: l’80% ha ricevuto due dosi



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di lunedì 11 ottobre 2021 su vaccini e green pass di oggi. Nell’ultimo bollettino si sono registrati 2.278 contagi e 27 morti per Covid. Tutte le regioni sono in zona bianca, anche la Sicilia. Vaccino, in Italia ha completato il ciclo vaccinale l’80,13% della popolazione over 12, pari a 86.285.740 persone. Somministrata la terza dose a 309.368 cittadini, pari al 4,09 % della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. Dal 15 ottobre Green pass obbligatorio sul luogo di lavoro, rischio caos. Nel mondo 237.585.783 contagi e 4.847.812 morti. Ancora record di decessi in Russia. Morto A. Q. Khan, ‘padre’ bomba atomica pachistana. Trend nuovi casi in calo in India.

