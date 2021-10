Cosa c’entra il lockdown per Covid con il virus sinciziale che sta colpendo neonati e bambini



Cosa c’entra il lockdown per Covid-19 e la diffusione dell’epidemia di virus sinciziale (Vrs) che sta colpendo neonati e bambini anche in Italia? Secondo gli esperti, “per un anno e mezzo il virus non ha circolato grazie alle misure anti-Covid (lavaggio delle mani, mascherine e distanziamento sociale). Ma non appena queste misure sono state allentate, tutto è cambiato”.

Continua a leggere



Cosa c’entra il lockdown per Covid-19 e la diffusione dell’epidemia di virus sinciziale (Vrs) che sta colpendo neonati e bambini anche in Italia? Secondo gli esperti, “per un anno e mezzo il virus non ha circolato grazie alle misure anti-Covid (lavaggio delle mani, mascherine e distanziamento sociale). Ma non appena queste misure sono state allentate, tutto è cambiato”.

Continua a leggere

Continua a leggere