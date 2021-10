Cosa dice la nuova direttiva Ue sulla Rc Auto, assicurazione anche per moto ferme in garage



La nuova direttiva Ue in materia di assicurazione e responsabilità civile nei trasporti, da poco approvata dal Parlamento Europeo, rivoluzionerà le regole attuali sulla Rc auto in Italia e non solo. La novità più rilevante è l’obbligo di assicurazione anche per vetture e motociclette fermi in garage, indipendentemente dal loro utilizzo.

Continua a leggere



La nuova direttiva Ue in materia di assicurazione e responsabilità civile nei trasporti, da poco approvata dal Parlamento Europeo, rivoluzionerà le regole attuali sulla Rc auto in Italia e non solo. La novità più rilevante è l’obbligo di assicurazione anche per vetture e motociclette fermi in garage, indipendentemente dal loro utilizzo.

Continua a leggere

Continua a leggere