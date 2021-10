Cosa succede a Vulcano: aumento dell’attività vulcanica, abitazioni evacuate e animali intossicati



Sull’isola di Vulcano, una dell’arcipelago delle Eolie, le forze dell’ordine sono intervenute presso alcune abitazioni, dove i residenti avevano segnalato la presenza di fumi provenienti dal sottosuolo che, in una circostanza in particolare, avevano perfino provocato malore ad alcuni animali domestici. Secondo gli esperti dell’Ingv è in atto un fenomeno di degassamento con percentuale di anidride carbonica al di sopra dei valori normali. Il sindaco: “Si stanno modificando anche i valori nell’area sommitale del vulcano”.

