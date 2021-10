Covid in Italia, il fisico Sestili spiega perché possiamo essere ottimisti per l’autunno e l’inverno



Il fisico Giorgio Sestili ha spiegato a Fanpage.it quale sarà il futuro della pandemia di Covid-19 in Italia: “Fare previsioni è sempre difficile ma diciamo che grazie ai numeri della campagna di vaccinazione, possiamo essere cautamente ottimisti per i prossimi mesi. Non c’è stato effetto della riapertura delle scuole e procede la campagna di vaccinazione. Ma attenzione a parlare di immunità di gregge: difficile se non impossibile in queste condizioni. Green pass? Meglio rendere il vaccino Coronavirus obbligatorio come tanti altri che hanno salvato milioni di vite umane”.

Continua a leggere



Il fisico Giorgio Sestili ha spiegato a Fanpage.it quale sarà il futuro della pandemia di Covid-19 in Italia: “Fare previsioni è sempre difficile ma diciamo che grazie ai numeri della campagna di vaccinazione, possiamo essere cautamente ottimisti per i prossimi mesi. Non c’è stato effetto della riapertura delle scuole e procede la campagna di vaccinazione. Ma attenzione a parlare di immunità di gregge: difficile se non impossibile in queste condizioni. Green pass? Meglio rendere il vaccino Coronavirus obbligatorio come tanti altri che hanno salvato milioni di vite umane”.

Continua a leggere

Continua a leggere