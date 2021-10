Covid Italia, Sestili: “Ripresa dei contagi confermata da tasso di positività sui tamponi molecolari”



Il fisico Giorgio Sestili sui numeri dell’emergenza Covid, contagi e vaccini a Fanpage.it: “C’è sicuramente un aumento dei casi, + 37% in più rispetto ai 7 giorni precedenti, ma le ospedalizzazioni si mantengono basse. In crescita anche l’indice Rt. Più a rischio sono in questo momento la provincia autonoma di Bolzano, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l’Umbria, che hanno incidenza superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. Tuttavia abbiamo strumenti a disposizione che ci fanno essere tranquilli per i prossimi mesi”.

