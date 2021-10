Crisi Icardi Wanda Nara, lui avrebbe perso la testa per Eugenia Suarez detta “La China”



Eugenia “La China” Suarez è la donna per cui avrebbe perso la testa Mauro Icardi e denunciata da Wanda Nara in una storia su Instagram che ha creato un vero e proprio terremoto mediatico: “Ti sei caricato un’altra famiglia per una cagna”. Lei è di sangue giapponese ed è una delle attrici più amate in Argentina. Wanda Nara ha smesso di seguire il marito.

