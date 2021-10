Crollano le prime dosi: e di questo passo al 90% dei vaccinati ci arriveremo tra due mesi



Mancano ancora due milioni di persone per raggiungere l’obiettivo fissato dal commissario Figliuolo del 90% di popolazione over 12 completamente vaccinata in Italia. Tuttavia, vista la brusca flessione in relazione alla somministrazione delle prime dosi di vaccino nell’ultima settimana, la strada sembra in salita: a questo ritmo ci vorrebbero più di due mesi.

