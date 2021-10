Cuneo, operaio cade da un traliccio e muore: aveva 33 anni



Un operaio di 33 anni è caduto da un traliccio in località Pra ‘d Mill, non lontano dal monastero Dominus Tecum, a Bagnolo Piemonte. Per il giovane lavoratore non c’è stato purtroppo niente da fare: è morto sul colpo.

