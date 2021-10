Ddl Zan affossato in Senato, Chiara Ferragni: “Governati da pagliacci senza palle”



Dopo l’affossamento del Ddl Zan in Senato arriva puntuale la reazione di Chiara Ferragni, in prima linea con suo marito Fedez in questi ultimi mesi nel dare voce alla comunità corposa che ha sostenuto l’iniziativa. “Siamo governati da pagliacci senza palle”, tuona l’imprenditrice sui social, pubblicando il video delle esultanze in aula dopo l’esito del voto.

