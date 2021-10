DDL Zan, perché non possiamo che urlare “vergogna” e continuare la battaglia



Nonostante il freddo sono state diecimila le persone che si sono date appuntamento in piazza a Milano per protestare contro lo stop al Senato del DDL Zan. Una piazza che ancora una volta dà una lezione importante a chi siede nei palazzi e che sottolinea con forza che “la battaglia non si ferma”.

