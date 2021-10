Denise Pipitone, nuova intercettazione di Anna Corona: “Siamo stati io e Giuseppe quella volta”



In una nuova intercettazione, Anna Corona avrebbe detto alla figlia Alice: “Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe”. Per i legali della famiglia di Denise Pipitone potrebbe riferirsi alla scomparsa della bambina, di cui si sono perse le tracce dal 2004. Per questo si oppongono alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Marsala dell’inchiesta.

Continua a leggere



In una nuova intercettazione, Anna Corona avrebbe detto alla figlia Alice: “Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe”. Per i legali della famiglia di Denise Pipitone potrebbe riferirsi alla scomparsa della bambina, di cui si sono perse le tracce dal 2004. Per questo si oppongono alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Marsala dell’inchiesta.

Continua a leggere

Continua a leggere