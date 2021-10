Dodi Battaglia parla per la prima volta della morte della moglie Paola: “Un dolore che non va via”



Dodi Battaglia sarà ospite domenica 17 ottobre del salotto di Silvia Toffanin Verissimo e parlerà per la prima volta della morte della moglie Paola Toeschi, scomparsa a soli 51 anni lo scorso settembre. “È molto più dura di quello che potessi immaginare. È un dolore che non va via, anche fisicamente”.

