Domenica 31 ottobre si cambia ora: i Paesi che hanno abolito l’ora solare e legale



Anche se nella notte tra tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 in Italia torna l’ora solare, con le lancette che andranno spostate un’ora indietro, dalle 3 alle 2, il cambio d’ora non c’è in tutto il mondo: alcuni paesi, infatti, non seguono l’ora legale ed anche in seno all’Unione europea c’è stato un dibattito sulla necessità o meno di abolizione, a cui però l’Italia ha detto già di no.

