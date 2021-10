Donna massacrata di botte a Campobasso, arrestate due ragazze: violenza stile Arancia meccanica



Due ragazze a Campobasso sono state arrestate oggi, ritenute responsabili del tentativo di rapina ai danni di una signora di 77 anni. Avrebbero massacrato di botte la donna, imbavagliandola e scaraventandola più volte per terra, senza alla fine portare via la refurtiva. La ragazza di 27 anni è stata portata in carcere, mentre la sua complice è ora agli arresti domiciliari.

