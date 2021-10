Dopo il GF Vip Samy Youssef vuole partecipare a Uomini e Donne: “Maria mettimi sul trono”



Anche se ha lasciato la casa del Grande Fratello non molto tempo fa, Samy Youssef non è intenzionato ad abbandonare il mondo della televisione. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il modello egiziano ha lanciato un appello a Maria De Filippi per poter partecipare a Uomini e Donne come tronista e trovare così l’amore: “Ora voglio innamorarmi. Maria mettimi sul trono”.

