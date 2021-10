Dora Lagreca nell’audio all’amica: “Antonio è ossessionato, la madre mi ha chiesto scusa”



In un’audio inviato da Dora Lagreca a un’amica, la ragazza riferisce di diversi litigi avvenuti con il fidanzato Antonio Capasso dopo aver rifiutato rapporti sessuali. “Lui è ossessionato, crede che io non provi più niente se per qualche settimana gli dico di no. Sua madre mi ha chiesto scusa perché non lo riconosce più”

