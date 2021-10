Dramma a Bologna, 29enne morto suicida: aveva detto ai genitori di doversi laureare, ma non era vero



Aveva invitato i familiari alla laurea ma in realtà aveva dato solo qualche esame all’università. Quando i familiari sono arrivati a Bologna lui non si è fatto trovare. Solo nel pomeriggio di ieri, dopo un messaggio a un amico, lo hanno trovato ormai senza vita sotto al ponte di via Stalingrado.

