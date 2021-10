Drammatico schianto in moto, Michael muore a 17 anni: addio a giovane promessa del calcio



Fatale per il 17enne Michael Lomartire uno schianto mentre l’adolescente era sulla sua motocicletta tra le strade di Sava, cittadina in provincia di Taranto in cui abitava. “Noi, caro Michael, faremo solo questo: onorarti sul campo e far sì che il tuo ricordo non muoia mai” scrivono dalla squadra di calcio in cui militava come portiere.

