Dubai, la manager italiana che vuole cambiare le regole: “Non siamo solo escort o velo”



Sonia Gergis è una manager italo – egiziana che ha lasciato l’Italia in cerca di opportunità lavorative altrove. Ha scelto Dubai per costruire la sua carriera. Ha iniziato come hostess quattro anni fa in un ristorante. Il direttore ha creduto nelle sue capacità e ora, ha 27 anni, è lei la direttrice. In Italia ha lavorato come modella, ma prima che arrivasse il covid ha aperto un bar con la sorella. La crisi, però, le ha costrette a chiudere.

