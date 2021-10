Elena Santarelli: “Hater augura a mio figlio che gli torni il cancro. Fai schifo, lasciaci in pace”



Elena Santarelli ha dichiarato di essere perseguitata da una hater da due anni. La persona in questione creerebbe di continuo account falsi, al fine di insultare il piccolo Giacomo – figlio della modella e di Bernardo Corradi – e augurargli di ammalarsi di nuovo di cancro. Santarelli è stufa: “Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini!”.

