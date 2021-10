Eleonora Pedron: “Mio padre è morto in un incidente, quel viaggio l’avevamo fatto insieme”



Eleonora Pedron racconta in un libro la sua infanzia e la sua adolescenza, segnata da due eventi significativi: la morte di sua sorella Nives e alcuni anni dopo quella di suo padre Adriano. L’ex Miss Italia racconta di come sia cambiata la sua vita e come anche partecipare al concorso di bellezza le abbia dato la possibilità di fuggire da un dolore così grande.

Continua a leggere



Eleonora Pedron racconta in un libro la sua infanzia e la sua adolescenza, segnata da due eventi significativi: la morte di sua sorella Nives e alcuni anni dopo quella di suo padre Adriano. L’ex Miss Italia racconta di come sia cambiata la sua vita e come anche partecipare al concorso di bellezza le abbia dato la possibilità di fuggire da un dolore così grande.

Continua a leggere

Continua a leggere