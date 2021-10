Elio Germano papà per la terza volta: “La compagna è di nuovo incinta”



L’attore romano sarà di nuovo papà, come rivela il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato alcune foto della compagna dell’attore romano, Valeria, 34 anni, in stato interessato. Negli scatti la coppia viene immortalata per le strade di Roma, con saluti, baci e abbracci, prima della partenza dell’attore.

