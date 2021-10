Elisa Maino e Diego Lazzari si sono lasciati di nuovo



Elisa Maino e Diego Lazzari si sono lasciati di nuovo. I due tiktoker, si erano già allontanati qualche mese fa, ma proprio questa estate c’era stato un ritorno di fiamma che li aveva convinti a riprovarci. A quanto pare, però, le cose non sono andate per il verso giusto, al momento non c’è ancora una conferma da parte dei diretti interessati.

