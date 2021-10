Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, pranzo insieme con Aurora Ramazzotti



Un pranzo in famiglia, come tanti anni fa: ecco immortalati papà Eros Ramazzotti, mamma Michelle Hunziker e la figlia Aurora al Patanegra di Paolo Benigni, il ristorante di Paratico, in provincia di Brescia. È sempre molto difficile vederli tutti e tre insieme, così quando accade, è sempre una bella notizia.

