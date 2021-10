Esponenti dei clan mafiosi percepivano in massa il reddito di cittadinanza: 109 denunce



Secondo l’inchiesta, la criminalità organizzata pugliese aveva fiutato l‘affare tanto che esponenti dei clan e loro familiari avevano presentano in massa le richieste di assegno omettendo le condanne per il reato di associazione di tipo mafioso o connesse ad attività mafiose come omicidi e traffico di sostanze stupefacenti.

