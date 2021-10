Facchinetti aggredito, Alessia Marcuzzi lo difende contro McGregor: “Non c’è nulla da ridere”



Su Twitter Alessia Marcuzzi ha preso posizione contro l’episodio di cui è rimasto vittima l’ex compagno Francesco Facchinetti: “Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale?”, ha tuonato la conduttrice puntando il dito contro chi ha preso con ironia l’episodio che ha coinvolto il fighter e il produttore. “Questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente, ma siccome è il grande Mc Gregor piovono battute? Io non rido per niente”, ha concluso. Nel frattempo l’hotel che li ospitava si è detto pronto a collaborare con la polizia sull’aggressione.

