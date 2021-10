Falsi Green Pass, c’è la conferma: sottratte le chiavi. Sogei: annulleremo i codici contraffatti



I falsi Green Pass intestati ad Adolf Hitler ma perfettamente validi, mostrati da Fanpage.it, sono frutto della sottrazione di chiavi che non sarebbe avvenuta in Italia. La Sogei che si occupa dei ‘passaporti verdi’ in Italia fa sapere che i codici generati in maniera fraudolenta saranno tutti annullati.

