Fedez, come sta Vittoria in ospedale: “Lei è una roccia, ma il virus è una brutta bestia”



Vittoria Ferragni si trova ancora in ospedale, dove è assistita affettuosamente dalle infermiere del reparto che le hanno gonfiato un guanto di lattice come se fosse un palloncino. “Oggi risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto”, scrive Fedez, che ne approfitta per mettere in guardia ancora una volta i genitori sul virus che ha colpito la bimba: “La Vitto migliora sempre di più, ma on sottovalutate questo virus che sta girando, mi raccomando”.

