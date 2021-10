Fedez sul virus che ha colpito la piccola Vittoria: “Se avete bambini, fate molta attenzione”



Il rapper è tornato sui social aggiornando i suoi fan sullo stato di salute della piccola Vittoria. In una Instagram story ha parlato di virus respiratorio sinciziale, lasciando quindi intendere qual è il problema che ha colpito la piccola negli ultimi giorni e mettendo in guardia i genitori: “Questo virus RSV (Respiratory syncytial cirus) non va preso alla leggera”, spiega. Nel frattempo sembra che la salute della piccola stia andando a migliorare e che non si tratti di nulla di preoccupante.

