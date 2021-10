Femminicidio a Taranto, uccide la compagna tagliandole la gola e tenta di togliersi la vita



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che tra i due fosse nata una furibonda lite in casa. Autore dell’ennesimo femminicidio un pensionato di 75 anni che si è scagliato contro la compagna di 70 anni colpendola ripetutamente con un taglierino. L’uomo ha riportato ferite alle braccia e al collo ed è in stato di fermo per omicidio.

