Focolaio Covid tra no green pass a Trieste, 46 contagiati, tutti non vaccinati: “Punta dell’Iceberg”



“Questi dati per me sono solo la punta dell’iceberg. Attendiamo ancora di scoprire il numero di casi a Udine e Pordenone. Tali contagi sono frutto di contatti stretti, a meno di un metro. A contribuire canti e urla durante manifestazioni no Green pass a Trieste” ha spiegato l’epidemiologo che guida la task force anti Covid in Friuli Venezia Giulia.

